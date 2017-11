Am Wochenende vom 18./19. November 2017 führte der Sportverein Fislisbach bereits zum 21. Mal das beliebte Plausch-Unihockeyturnier durch. 39 Mannschaften von der Jugend bis hin zu den Erwachsenen nahmen am Turnier teil.

Den Anfang machten am Samstagvormittag die Knaben und Mädchen der 1. bis 3. Klasse. Lautstark wurden die Kleinsten von Ihren Eltern, Trainern und Zuschauern unterstützt.

Leider konnte die Familien-Kategorie in diesem Jahr nicht durchgeführt werden, weil sich zu wenig Teams angemeldet hatten.

Am Abend ging es weiter mit der Mixed-Kategorie und den Dorfmannschaften. Die Kategorie der Dorfmannschaften, bei denen das Glücksspiel wiederum die Platzierungen beeinflusste, wurde durch das Team «Zwoimol Zwetschge» gewonnen.

In einem sehr spannenden und hochklassigen Mixed-Finale setze sich das Team der «RohrdorfMannyTrees» gegen das Team «Relativ Unkreativ» durch.

Am Sonntagvormittag ging das Turnier in die letzte Runde. Verschiedene Kategorien der Knaben und Mädchen von der 4. bis zur 9. Klasse waren an der Reihe. Einmal mehr durften wir in diesen Kategorien auch einige Teams aus der Umgebung an unserem Turnier begrüssen.

Beim Rangverlesen sah man dann etwas erschöpfte aber durchwegs zufriedene Gesichter.

Der SV Fislisbach bedankt sich bei allen Teilnehmern, Helfern und Sponsoren, die das Turnier zu einem so tollen Anlass gemacht haben.

Der Sportverein Fislisbach freut sich bereits jetzt auf das nächste Turnier, welches am 24. und 25. November 2018 statt findet.



(geschrieben von Thomas Woschina)