Ein interessanter, nicht ganz einfach zu verstehender Artikel, der die Frage zurücklässt: Stimmt die Behauptung im Titel? Kann die Evolution tatsächlich das mit unserem (Selbst-) Bewusstsein erklären? Für mich klingt es eher so, also ob hier ein Philosoph einfach nicht eingestehen will, dass das 'Gerede vom göttlichen Funken' bzw. eines 'intelligenten Desingners', nicht so leicht aus der Welt zu schaffen ist. Es schmerzt ihn, heisst es im Text, dass er andere Sichtweisen nicht hieb und stichfest zum Verschwinden bringen kann. Ist das objektive Wahrheitssuche? Ist hier nicht längst eine Entscheidung gefallen darüber, was sicher nicht sein darf, nämlich die Möglichkeit eines Schöpfergottes? Eine Möglichkeit die sich zwar wissenschaftlich (auch) nicht beweisen lässt, die aber mindestens so gut erklärt wo unsere Bewusstsein herkommt, wie die Sache mit den 'Apps' bei Daniel Dennet. Der Mensch geschaffen im Ebenbild Gottes ist von ihm ausgerüstet worden mit der Fähigkeit sich seinerselbst und Gottes bewusst zu sein.