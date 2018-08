An der 1.-August-Feier gab es weder Höhenfeuer noch Feuerwerk zu bestaunen. Wer trotzdem auf den Hönger kam, wurde vom Stadtrat belohnt.

Stadtammann Reinhard Scherrer und Stadtrat Oliver Brun gehörten zu den ersten , die sich an der Klingnauer Bundesfeier auf dem Hönger einfanden. Und das nicht von ungefähr: Die beiden hatten nämlich Gutscheine für Wurst und Getränk mitgebracht. Diese gaben sie auch jedem Gast an, der auf dem Hönger auftauchte. Die Aktion der Gemeinde war gedacht für all jene, welche trotz fehlendem Höhenfeuer und bestehendem Feuerwerkverbot die Feier auf dem Hönger aufsuchten. Und sie kam gut an: Die Gutscheine sorgten für überraschte und freudige Gesichter.

Für eine Überraschung sorgte auch das Wetter: Nach langen Stunden der drückenden Hitze brachten Wolken und Wind noch vor dem Apero der Weinbaugenossenschaft, mit dem die Feier begann, eine wohltuende Abkühlung. Auch der kühle Riesling x Sylvaner, ausgeschenkt von Genossenschaftspräsident Plinio Colombo, kam gut an. Schon bald suchten die Gäste die Festwirtschaft auf, die von den Handballern geführt wurde. Im Angebot standen Grilladen und kühle Getränke. Nick von Flüe bereitete ein feines Risotto in zwei Variationen zu. Einmal mehr fanden auch die Torten und Kuchen Gefallen.

Fast schon traditionellerweise fand die Bundesfeier auf dem Hönger in lockerem Rahmen statt, also auch ohne die nachdenklichen Worte eines Festredners. Dafür genossen die Festbesucher die Aussicht auf das Untere Aaretal und sahen während des ganzen Abends nicht einen Feuerwerkskörper am Himmel. Die Regionalpolizei Zurzibiet und die Kantonspolizei haben die Bevölkerung denn auch für ihre Zurückhaltung gelobt.

Einige Festbesucher erinnerten sich auch an das Jahr 2015, als wegen Waldbrandgefahr auch schon auf das Höhenfeuer verzichtet worden war. Oder an den Hitzesommer 2003, als auf dem Klingnauer Hönger ein Höhenfeuer entzündet wurde und für den Fall der Fälle ein einsatzbereites Löschfahrzeug der Feuerwehr bereitstand. Ein Blick ins Medienarchiv zeigt, dass Regenfälle in den Tagen vor dem 1. August die Situation entspannt hatten. Wenige Gemeinden im Bezirk Zurzach wie Schneisingen oder Endingen verzichteten nichtdestotrotz auf das Höhenfeuer. Das Abfeuern von Feuerwerk war in einigen Gemeinden nur auf dem offiziellen Festareal erlaubt. Andere Gemeinderäte verzichteten auf ein Verbot und appellierten an die Vernunft und Eigenverantwortung der Bevölkerung. Auch der Klingnauer Stadtrat erinnerte die Einwohner an die bestehende Brandgefahr und bat die Bevölkerung, Vorsicht walten zu lassen.