In diesem Jahr war Noldi unser Organisator. Mit seinem tollen Reiseprogramm konnte er insgesamt 18 Turner der Männerriege Gunzgen für die Turnfahrt mobilisieren. Via Bus und Bahn erreichten wir via Luzern gegen zehn Uhr die Stöckalp. Im Zug gab es wie üblich einen Schluck Weisswein und einige Appenzeller zum wach werden, sowie ein paar Neckereien mit der Damenriege im Abteil nebenan. Bevor wir die Gondelbahn auf die Melchsee Frutt bestiegen, wurden in der Gartenbeiz bei der Talstation noch schnell die ersten Stangen gekippt, der gröbste Durst war somit erstmal gestillt. Nach einer kurzen Bergfahrt gab drei Varianten von leicht bis sportlich für die Vier-Seen-Wanderung auf den Jochpass. Während die einen gemütlich über die Hochebene spazierten, wanderten die anderen über Stock und Stein über den Bonistock. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Tannalp, marschierten wir weiter zum nostaligischen Hotel Engstlenalp am gleichnamigen See. Nach dem Zimmerbezug war noch genug Zeit, um in den Militärbadehosen einen Sprung ins herrlich frische Wasser zu wagen (Sorry an das Pärchen, welches wegen uns sein Schäferstündchen verschieben musste). Nach dem feinen Znacht im Hotel, verschoben wir uns im nun strömenden Regen zur Rossbodenhütte gleich nebenan. Mit einem spannenden Jass und einer Menge kreativer Drinks von Urs und Heidi, ging der Abend erst weit nach Mitternacht zu Ende. Genächtigt wurde in Betten aus Grossmutters Zeiten und das Lavabo bestand aus einem Krug mit Wasser. In der reinen Bergluft schlief es sich wunderbar, auch wenn die Nacht kurz und der eine oder andere Turner kräftig am sägen war. Nach dem Frühstück folgte bei herrlichem Wetter der Aufstieg zum Jochpass. Nach einer Erfrischung im Bergrestaurant ging es zu Fuss, via Gondelbahn oder für die Wagemutigen mit dem „Devils Bike“ runter zum Trübsee. Hier konnte sich die Turnerschar vor der letzten Etappe noch einmal mit einem Mittagessen stärken. Mit der Seilbahn direkt oder zu Fuss und mit dem Trottinett via Gerschnialp hinunter nach Engelberg. Nach ein, zwei letzten Bierchen brachten uns Bahn und Bus nach einem ereignisreichen Wochenende wieder wohlbehalten nach Gunzgen. Die gute Kamaradschaft und ein wenig Muskelkater werden uns als bleibende Erinnerung in die neue Woche begleiten. Besten Dank dem Organisator für das tolle Wochenende. Erich Schüpbach