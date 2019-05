Mit neun ersten Tabellenplätzen beendet der TTC die Saison 18/19

Für die erste Mannschaft ging es nach einer schweren Vorrunde mit einem Sieg in der Rückrunde weiter. Leider war dies der einzige Sieg, den sie einfahren konnten. Trotz drei knappen Niederlagen hat es leider für keinen Sieg mehr gereicht und somit muss die erste Mannschaft des TTC wieder zurück in die Nationalliga C. Ärgerlich, denn eigentlich sind sie punktgleich mit dem sechstplatzierten TTC Kriens und haben insgesamt ein Spiel mehr gewonnen, doch leider geht es in solchen Fällen ins Spielverhältnis, in denen der TTC nunmal schlechter dasteht. In welche Gruppe der Nationalliga C man nun kommt, darauf kann man gespannt sein. Wir freuen uns trotzdem, die erste Mannschaft kommende Saison in der Nationalliga C wieder tatkräftig zu unterstützen.

Die zweite und dritte Mannschaft in der ersten Liga und gleichen Gruppe beendeten die Saison auf den soliden Plätzen vier und fünf, womit ein Ligaerhalt gesichert ist.

Dadurch, dass hier schon zwei Mannschaften des TTC in der gleichen Gruppe vertreten sind, muss die vierte Mannschaft, die als zweitplatzierten aus der zweiten Liga aufsteigen könnten, verzichten und lässt nun dem TTC Olten den Vortritt. Nun gut, welcher Verein hat schon solche Luxusprobleme.

Aufsteigen in die dritte Liga werden die fünfte, sechste und siebte Mannschaft des TTC. Die fünfte Mannschaft spielte nur einmal ein Unentschieden. Auch hat die sechste Mannschaft keine Niederlage und lediglich zwei Unentschieden zu verzeichnen.

Was sich bei unserer ersten Mannschaft als sehr ärgerlich erwiesen hat, setzt das Karma bei der siebten Mannschaft wieder gleich. Denn sie sind nicht nur punktgleich mit dem Tabellenzweiten aus Wettingen, sondern haben eine Niederlage mehr und sogar zwei Siege weniger, aber auch hier zählt am Ende die Differenz zwischen den gewonnen und verlorenen Spielen.

Dicht auf den Fersen von Bremgarten sieben war die achte Mannschaft, die allerdings als Drittplatzierte in der vierten Liga verbleiben.

Einen weiteren Aufstieg darf die neunte Mannschaft feiern, die ohne Niederlage von der fünften in die vierte Liga aufsteigen werden.

Und zu guter letzt bleibt die zehnte Mannschaft des TTC in der sechsten Liga, in der sie den vierten Platz belegten.

Weitere erste Tabellenränge, allerdings ohne Klassenaufstiegsmöglichkeiten, belegten die Mannschaften der O40 und O50 Spieler, sowie die Jugendlichen in den Kategorien U18 (zweimal), und U15.

Auch die beiden U13- Mannschaften belegten zwei zufriedene Plätze in ihrer Tabelle.

Die Mannschaften O40 und O50 qualifizieren sich durch ihre ersten Ränge für die Schweizer Meisterschaften.

Der TTC geht nun somit äussert zufrieden und weiterhin stets motiviert in die Sommerpause und ist gespannt, was die neue Saison 19/20 bringen wird.