Am Samstag und Sonntag fanden in Lausanne ein Triathlon statt. Am Samstag wurde die Schweizermeisterschaft der Clubteams ausgetragen – auch wir konnten ein Team stellen. An diesem Wettkampf mussten je 2 Frauen und Männer eine Mannschaft bilden, was für unser Team mit Jana Petr, Carmen Bucher sowie dem Brüderpaar Jan und Sven Thalmann perfekt war.

Das Triteam Oensingen begann mit Jana Petr. Sie konnte nach einem gutem Rennen als Zweite an Jan Thalmann übergeben der die Position halten konnte. So konnte Carmen Bucher als Zweite ihren Wettkampf starten. Sie konnte auf dem Rad die Führende einholen und sogar leicht distanzieren, so dass Carmen als erste an Sven Thalmann übergeben konnte. Sven hatte es dann auf dem letzten Abschnitt mit einem Mitglied der Nationalmannschaft zu tun. Er konnte bis kurz vor Schluss der Radstrecke die Spitzenposition verteidigen, wurde dann aber überholt. Mit einer tollen Laufrunde konnte Sven den Sensationellen 2 Schlussrang für unser Team ins Ziel retten.

Zu diesem tollen Resultat gratulieren wir den 4 Triteamlern Jana, Jan, Carmen und Sven recht herzlich.

Am Sonntag fand dann der Triathlon über die Sprint und Olympische Distanz statt. Dort waren Carmen Bucher, Jana Petr sowie Jan Thalmann wiederum am Start.

Jan Thalmann versuchte es über die Sprint Distanz und konnte nach einem sehr guten Rennen einen weiteren Sieg erringen.

Carmen und Jana gingen über die Olympische Distanz an den Start. Wir waren alle gespannt ob die Kraft nach dem Wettkampf vom Samstag noch reichen würde. Und sie reichte, denn Carmen Bucher erkämpfte sich mit dem 2 Schlussrang einen tollen Podestplatz und Jana konnte einen sehr guten 5 Schlussrang erkämpfen.

Sie konnten unsere Teammitglieder ein weiteres Mal einen Wettkampftag erfolgreich beenden. Aber auch die Jüngeren Teammitglieder waren im Wallis in Brigerbad erfolgreich und belegten Podestplätze. www.triteam.ch von Bruno Probst