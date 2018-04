Trauer ist eine natürliche Antwort auf Abschied und Verlust. Die Krebsliga Solothurn bietet trauernden Angehörigen die Möglichkeit von sechs begleiteten Treffen in einer kleinen Gruppe. Die Treffen, begrifflich angelehnt an die bekannten «Trauercafés», finden unter der Leitung des Krebsliga-Mitarbeiters und ausgebildeten Trauerbegleiters Daniel Emmenegger statt. Das nächste «Trauercafés» in Solothurn startet am 25. April 2018.

Daten: 25. April, 9. Mai, 23. Mai, 6. Juni, 20. Juni und 4. Juli 2018

Zeit: 18.30 – 20.30 Uhr

Anmeldung: Krebsliga Solothurn, Telefon 032 628 68 10, info@krebsliga-so.ch

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt.