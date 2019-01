Schon bald sind es vier Wochen her, seit sich eine Gruppe von rund 40 winterbegeisterter Personen aus Oensingen und Umgebung auf den Weg ins Wallis gemacht hat. Das Ziel, welche sie alle vor Augen hatten, war das schöne Bergdorf Bellwald im Goms.

Seit rund 40 Jahren steht nun das Chalet Wilera mitten Im Wald im oberen Dorfteil, direkt an der Skipiste.

Rund 20 Erwachsene und 20 Kinder, sowie das Leiter- und Helferteam belebten das grosszügige Lagerhaus in der Altjahrswoche vom 26. Dezember 2018 bis zum 2. Januar 2019.

Die ganze Woche strahlte die Sonne und der Schnee glitzerte. Herrlich war es auf dem Berg und auch unten rund ums Haus. Zum Highlight der Woche zählt das Skirennen, an welchem von gsnz klein bis ganz gross alle mitfahren konnten. Anlässlich der Rangverkündigung konnten tolle Preise überreicht werden. An dieser Stelle ein grossen Dankeschön an Spender von Skirennen-, Lotto- wie auch Lebensmittelspenden.

Am Silvester glänzte, funkelte und leuchtete der Himmel in allen Farben. Wir genossen eine fruchtige Bowle und sahen dem Spektakel am Himmel zu.

Nach einer gelungenen Woche mit vielen schönen Erlebnissen stand der gemeinsame Hausputz und schliesslich die Heimreise an.

Ich bedanke mich bei Euch allen für die super Woche und freue mich schon jetzt auf das nächste Familien-Lager im Dezember 2019.

Sandra Miescher