Bei herrlichem Wetter begrüssten wir die Gäste aus nah und fern zum beliebten Landfraue-Brunch in der roten Trotte in Wettingen. Das reichhaltige Angebot animierte die Gesellschaft, mehrere Male von den gluschtigen Käse- und Fleischplatten, den verschiedenen Brotsorten, vom Birchermüesli, dem Obst und so weiter zu kosten. Es wurde alles probiert und das zwanglose Plaudern mit Familie und Freunden gepflegt.

Von Herzen vielen Dank unseren zahlreichen Gästen, die unserem Verein mit ihrer Teilnahme die Sympathie bekundet haben und natürlich gilt der Dank auch allen Helferinnen und Helfern, die zum guten Gelingen beigetragen haben.

Rosmarie Mannarino