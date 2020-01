Trachtensonntag der Trachtengruppe Dulliken

Bereits zum 31. Mal durften wir sie zu unserem beliebten und traditionellen Trachtensonntag 2020 und zum Beginn des Jubiläumsjahrs, 75 Jahre Trachtengruppe Dulliken einladen.

Mit wunderschönen Liedern aus ihrem grossen Repertoire eröffneten die Chorgemeinschaft Däniken/ Dulliken den Trachtensonntag 2020. Ein herzliches Dankeschön für die Bereicherung unseres Anlasses.

Ein Willkommensgruss gab es anschliessend für alle Besucher von der Kinder Trachtengruppe Dulliken und Umgebung und der Trachtensinggruppe Dulliken/Olten mit dem Lied „Nach em Räge schint Sunne. Dieses Lied war in der Gründungszeit der Trachtengruppe Dulliken im 1945 ein internationalen Hit vom Komponist Artur Beul aus Einsiedeln. Bei der anschliessenden Begrüssung des Präsidenten Hanspeter Studer, machte er seiner Freude Ausdruck über die zahlreich erschienen Gäste. Er übergab anschliessend das Wort an die zwei hübschen Ansagerinnen in Berner Tracht Michelle und Fabienne, die sehr gekonnt durchs Programm führten.

Gleich machten sich die Kinder bereit für ihre Darbietungen. Ihr Thema war das Appenzell. Dazu gehörte auch ein richtiger Appenzeller Witz von einem Kind erzählt und natürlich das Zäuerli mit Becki. Es wurde gesungen, getanzt und musiziert, und schon herrschte eine frohe Stimmung. Es war eine Augenweide den Kindern zuzuschauen bei ihrem vorhandenen Taktgefühl und die Bewegungen und ihr fröhliches Auftreten unter der Leitung von Hany Berger

Die Trachten- Singgruppe Dulliken/Olten startete auch im Appenzell mit dem Lied „Wunderschöner Säntis“. Als nächstes folgte das Lied “Früehligsmorge und als drittes Lied „Mys Hüsli stoht deheim. Geleitet wird die Singgruppe von Regula Zimmerli.

Anschliessend machte sich die Tanzgruppe der Trachtengruppe Dulliken bereit, welche von der Trachtengruppe Olten unterstützt wird. Die drei Tänze, „Fricktaler Schottisch, S`Wunder und de Johannisberg“ waren sehr rhythmisch und fanden grossen Anklang Die Tänze werden von den Tanzleiterinnen Brigitte Bühlmann und Ursiula Hofmann geleitet.

Nach der Pause gab es zuerst noch einige Infos von unseren Ansageinnen.

Wie bereits angekündigt dürfen wir unser 75 Jahr Jubiläum in diesem Jahr feiern. Dazu laden wir sie alle heute schon ganz herzlich zu unserem ökumenischen Jubiläumsgottesdienst am 6 Juni 2020 und zugleich auch Tag der Tracht ein. Es gibt einen Rückblick, Sing- und Tanzdarbietungen, Alphornklänge und die Trachten Musik Chutzeflueh. Im Anschluss daran sind sie alle zu einem Apèro eingeladen, Die Flyer sind auf den Tischen zum Mitnehmen.

Alle Mitwirkenden ausser den Kindern traten nach der Pause wieder auf.

Die folgenden drei Lieder „S isch halt eso, E guete Fründ und das Mythen- Lied kamen wieder sehr gut an und wurde mit grossem Applaus verdankt.

Die weiteren drei Tänze waren „ Fonduepfännli, Melodie- Polka und der Hobby - Senn“ fanden Begeisterung was eine Zugabe erforderte. Mit einem Mazurka „Davids Abschied verabschiedete sich die Tanzgruppe.

Dann erfreuten uns die Ansagerinnen das Jodlerduett Michelle und Fabienne uns mit zwei wunderschönen Jodellieder was eine Zugabe erforderte. Nach dem Programm gab das Jodlerduett mit ihrem Grosi Margrit Roth nochmals zwei wunderschöne Jodellieder mit Zugabe.

Einige Gäste unterhielten sich und sagten, einfach traumhaft!“, so gemütlich– und damit ist alles gesagt. Wahrlich ein riesiges, buntes Bouquet an Darbietungen!

Im Anschluss nach dem Programm gab es ein herzliches Dankeschön an alle Leiterinnen, Musiker, an alle Mitwirkenden und Helfer. Das Planen eines Anlasses ist immer mit grossem Aufwand verbunden. Es wird während Monaten geprobt, aber wird dann mit den vielen Besuchern belohnt. Weiter gab es einen Aufruf: Sänger und Tänzer sind jederzeit herzlich willkommen.

Nach dem Programm musizierte das Trio Chutzeflue weiter, welches auch alle Lieder und Tänze begleitet hat! Ein herzliches Dankeschön an alle Festteilnehmer.

Den Trachtensonntag sehen wir als Dank an Gönner, Sympathisanten und Ortsbehörden und möchten damit Freude bereiten allen Volksmusikfreunden aus nah und fern!

Antoinette Biedermann