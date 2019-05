Athleten Meeting

Letzten Donnerstag trafen sich erneut die Athleten vom ULMI- Cycling Team in Holziken. Trotz einigen schlechten Nachrichten ist das Team gut gelaunt und auf Kurs für die Tortour 2019 vom 15.-17. August 2019. Als nächster Anlass steht am 25. & 26. Mai das Gemeindeduell in Balsthal im Terminkalender. Die Athleten werden am Sa. 25. Mai am Indoor-Cycling Marathon in Balsthal teilnehmen und am 26. Mai freuen sich die Sportler eine Rennradtour über 50km mit den Teilnehmern zu absolvieren.

Lange Lieferfristen in der Ausrüstung

Wegen der langen Lieferfristen musste das Team kurzerhand den Trikothersteller wechseln und wurden mit der Firma "Scatta" aus Hünenberg fündig. Ebenfalls konnte das Problem mit dem Grossraum-Team-Fahrzeug gelöst werden.

Team Erweiterung war absehbar

Aus den Erfahrungen von 2018 wird sich das Team vergrössern müssen, von 8 auf 10 Mitglieder. Spezielles Augenmerk wird auf die Fahrer der Begleitfahrzeuge gewidmet, welche mehrere Stunden am Steuer der Fahrzeuge sitzen und im 2019 somit genug Ruhephase erhalten sollten. In der nächster Zeit werden die Supporter von Christian Sturm (Ressortleiter Supporter) informiert um die verschiedene Einsatzpläne/Arbeiten zu besprechen. Ziel für das gesamte Team ist, die Tortour unter 36 Stunden zu absolvieren und unter den TOP 5 ins Ziel zu gelangen.

Dank den Sponsoren, ULMI- Kehlleistenfabrik Littau, Thalgarage Frey Aedermannsdorf und Bike House Balsthal, ist es dem Team möglich sich optimal auf diesen Wettkampf vorzubereiten.