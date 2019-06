Der Turnverein Solothurn Stadt hat am Eidgenössischen in Aarau ein tolles Resultat erzielt. Mit der Note 27,55 war man in der 2. Stärkeklasse im Vereinswettkampf Mixed 3-teilig als bester Verein aus dem Kanton Solothurn auf dem 14. Platz klassiert. Für den TV Solothurn Stadt ist diese Note eine der besten der letzten Jahre.

Die Solothurner waren mit 22 Turnenden im Alter von 28 bis 67 nach Aarau gereist waren. Die Turnerinnen und Turner bestritten den Fachtest Korbball (9.09), Unihockey im Team/8-er Ball (9.35), Fachtest Allround (9.45), den 800-Meter-Lauf (8.45), Schleuderball (9.19) und Fuss-Ball-Korb/Ball-Kreuz (9.03).

Bereits am ersten Wochenende war der TV Solothurn Stadt mit einer Korbballmannschaft am Eidgenössischen vertreten. Hier platzierten sich die Solothurner knapp im ersten Drittel des Teilnehmerfeldes in der Kategorie B Männer (Allgemein).