Tolle Feier für die Jungen von Schönenwerd

Auch dieses Jahr wurde für die Jungbürgerinnen und Jungbürger von Schönenwerd eine angemessene Feier organisiert: Spass, Geselligkeit und die Vereidigung standen im Vordergrund.

Zu zehnt fuhr eine Gruppe aufgestellter und erwartungsvoller Jungbürgerinnen und Jungbürger mit dem Zug nach Aarau und zu Fuss in die Lasertag Arena. Das Lokal in Aarau erhielt in der vorgängig durchgeführten Befragung der Teilnehmenden am meisten Stimmen und so gingen die jungen Erwachsenen voller Kampfgeist in die Arena. Nach der Gruppeneinteilung erfolgten zwei Spiele voller Spannung und Action. Taktik und Schnelligkeit waren gefragt, um erfolgreich die gegnerische Mannschaft zu bezwingen. Alle Beteiligten waren nun definitiv aufgeheitert und sie machten sich auf den Weg zurück nach Schönenwerd. Der Hunger wurde nicht mehr kleiner und die Freude auf ein feines Nachtessen war den Teilnehmenden anzusehen.

Im Restaurant Fat'n'Happy trafen die Jungbürgerinnen und Jungbürger auf den Gemeindepräsidenten, die Gemeindeschreiberin sowie zwei Gemeinderäte und auf die Organisatoren des Ausschuss Gemeindefeste. Durst und Hunger wurden reichlich gestillt und nach dem Essen startete der offizielle Teil des Festes: Peter Hodel hielt eine Ansprache und erklärte, dass mit der Mündigkeit für alle ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Damit verbunden sind neue Rechte und Freiheiten, jedoch auch Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft. Er ermutigte die jungen Erwachsenen zum aktiven Engagement in der Gemeinde, in Vereinen und Organisationen. Nebst der Gratulation zur Volljährigkeit wurde der Mündigkeitsbrief überreicht.

Es wurde noch viel gelacht, diskutiert und auch ein wenig debattiert. Auf jeden Fall war die Feier wiederum ein gelungener Anlass und es zeigte sich, dass die Jungbürgerfeier von Schönenwerd einfach ein toller Event ist.

Peter Walser, Vizepräsident Ausschuss Gemeindefeste