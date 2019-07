Theaterbühne Maganwilare Mägenwil wechselt ab 1.8.2019 den Vereinsnamen!

An der letzten GV vom 20. Februar 2019 versammelten sich 20 Mitglieder im Restaurant Cockpit im Birrfeld. Zuerst kamen die Mitglieder in den Genuss eines feinen Nachtessens und danach wurde die 10. ordentliche Generalversammlung durchgeführt. Es wurden diverse Traktanden vorgestellt. Co-Präsidentin Ramona Zumstein präsentierte den Jahresrückblick, der Kassier informierte über die Finanzlage und es wurde das neue Jahresprogramm 2020 vorgestellt. Christine Strebel wurde im Vorstand für ein weiteres Jahr als Beisitzerin gewählt, Rebekka Kämpfen für zwei weitere Jahre als Aktuarin und Guido Brügger für ein weiteres Jahr als Kassier. Ein wichtiges Traktandum war an diesem Abend der Wechsel des Vereinsnamens inklusive neuer Auftritt. Der Vorstand stellte die neuen Ideen vor und es wurde diskutiert und abgestimmt. Am Ende hat sich die Mehrheit für den neuen Vereinsnamen: „Bühne Mägenwil“ mit Logo entschieden. Bei dieser Gelegenheit werden auch die ausgedienten Poloshirts durch neue knallrote Vereinshemden ersetzt und die Helfer mit roten T-Shirts ausgestattet werden. Frischer Wind und neuer Look ab 1. August 2019!

An dieser Stelle bedanken wir uns bei unseren Zuschauern für 10 Jahre Treue! Wir freuen uns immer wieder einen kulturellen Beitrag fürs Dorf und die Region leisten zu dürfen. Die Planung für die Auftritte nächstes Jahr hat bereits gestartet. Es darf wieder mit einem amüsanten Stück gerechnet werden.

SAVE THE DATE: 1. /2. Mai 2020 und 8./9. Mai 2020

Ramona Zumstein, Co-Präsidentin