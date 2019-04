In lockerer Folge unternehmen die Ex-Korbballspieler vom Team Bözberg 3 mehrtägige Kultur und Bildungsreisen. Dieses Jahr besuchten wir die Insel Korsika. In der kurzen Zeit wurde die Insel mit der Bahn von Ajaccio bis Corte erkundet. Neben Ausflügen auf der Insel mit Besichtigungen und Degustationen wurde wie auf jeder unserer Reisen das Jassen gross geschrieben. Der diesjährige Sieger, ermittelt in siebzehn Durchgängen, ist zugleich unser Reiseleiter, Heinz Dätwyler. Um das Teamgefüge auszudrucken, tragen alle Teilnehmer jeweils ein angesagtes Einheits-Tenue. Rote und grüne Hemden, weisse Krawatten, zwei verschiedene Jacken, ein Pullover und gleiche Rollkoffer gehören zur Ausrüstung. Dank unseren Sponsoren Liebi und Schmid AG, DM Energie-Beratung AG und dieses Jahr auch Tenue-Lieferant Mode Gloor, ist in unsern Koffern neu auch ein Sommertenue inklusive bedrucktem Cape vorhanden. An dieser Stelle allen Sponsoren und Teilnehmern ein herzliches Dankeschön.

In Vorfreude auf die nächste Reise

Ruedi Wälti