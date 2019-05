Am 3. Mai machten sich sieben Aktive der Tambourenvereinigung Wettingen und Umgebung (TVWU), etwas versteckt im Nebengebäude der Familiengärten Wettingen bereit, um eine zur Schiffstaufe und Geburtstagsparty geladene Gästeschar an die Ufer der Limmat zu geleiten. In Marschformation wurde denn auch zu einer nicht alltäglichen Handlung gestartet. Mit Wasserstrahl, des vorherig auch privat eingeweihten alten Feuerwehrautos und Trommelwirbel, wurde alsdann ein ansehnliches Boot mit Gotte und Götti stilecht getauft. Danach schritt die illustre Gesellschaft wiederum hinter den Tambouren zum Festzelt zurück. Die Überraschung war gelungen, was auch die TVWU-ler freute. Diese gaben spontan für das Geburtstagskind und alle Anwesenden ein paar schmissige Einlagen und wurden prompt mit viel Lob und Dank, sowie grosszügiger Verpflegung bedacht. Die Tambouren freuen sich immer wieder, an solchen privaten Einladungen, wie Geburtstagsfeste, Firmenjubiläen, Goldene Hochzeiten etc. aufspielen zu dürfen. Es ist immer eine Freude die Gäste zu unterhalten und Abwechslung in die Feier zu bringen. www.tvwu.ch