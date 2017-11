Trotz intensivem Jahresprogramm mit zusätzlicher Reise nach Rom haben sich die Tambouren es sich nicht nehmen lassen, den alljährlichn Brauch mit ganz vielen Kindern an den Räbeliechtliumzügen zu bestreiten. So stand der erste Umzug am 29.10. für die Tambouren in Neuenhof auf dem Programm. Mit viel Fantasie und Hingabe wurden zahlreiche Räben geschnitzt und die Kinder waren ganz aufgeregt, bis es endlich hiess: Mit Tambouren vorwärts: Marsch ….

Erstmals durften dann am 2.11. die Kinder am Räbeliechtliumzug in Kirchdorf begleitet werden. Von Fackelträgern angeführt und bei trockener Witterung war dieser Umzug ein Erlebnis für sich. Am Ende waren alle zu Kürbissuppe und feinem frischem Brot eingeladen.

Am 7.11. hiess es in Otelfingen einem mit leuchtenden Räben geschmückten Leiterwägeli zu folgen und die Kinder auf dem Weg durch das ganze Dorf bis hin zum Schulhausplatz zu geleiten.

Egal wo sich die Tambouren der TVWU bereitstellten, sie wurden überall mit freudiger Erwartung empfangen. Die Kinder, die Eltern, die überaus zahlreichen Zaungäste, wie auch die Organisatoren zeigten sich vom Einsatz der Akteure sehr zufrieden, sodass aller Orts bereits die Termine fürs nächste Jahr reserviert wurden.

