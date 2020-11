Tag der Pausenmilch mit Hygienevorschriften

Den Landfrauen Stüsslingen/Rohr geht es dieses Jahr wie vielen anderen Vereinen: es finden nur wenige Anlässe statt. Das ist sehr schade. Einer dieser Anlässe, der durchgeführt werden konnte, ist der Tag der Pausenmilch. Dieser fand in der ganzen Schweiz offiziell am 3. November statt. Der von Swissmilk lancierte Anlass gab es nun bereits zum 20. Mal. An den meisten Schulen wird die Milch von Frauen eines Bäuerinnen- und Landfrauenvereines ausgeschenkt. Dieses 20-Jahr- Jubiläum war nun aber sehr speziell; mit Masken und anderen Hygienemassnahmen wurde die Milch zubereitet und ausgeschenkt. Doch davon liessen sich die Kinder nicht beeinflussen; sie freuten sich - wie jedes Jahr - über einen Becher feiner, gesunder Schweizer Milch!