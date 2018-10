Bei wunderbarem Wetter konnten die Freiämter Imker am Sonntag 7. Oktober die Bienenkästen für die Bevölkerung öffnen. (Petrus muss ein Imker sein, meint Anita Stern vom Imkerverein Oberfreiamt.

Begeistert durften die Imker den zahlreichen Interessierten Besucher die Welt der Bienen näherbringen.

Mit zahlreichen Posten konnten sich die Besucher selbst bei imkerlichen Tätigkeiten versuchen.

Sei es beim reinen Beobachten der Bienen im Schaukasten, dem Einlöten einer Wachsmittelwand in einen neuen Wabenrahmen oder wie aus alten Waben das Wachs zurückgewonnen wird.

Wer sich traute durfte auch eine Biene markieren, so wie es bei den Königinnen gemacht wird. Dabei erfuhr man warum die Königinnen gezeichnet werden und weshalb man verschiedene Farben verwendet. An einem anderem Stand wurde gezeigt, was man als Imker für Möglichkeiten hat die Varroamilbe (den grösste Schädling der Bienen) unter Kontrolle zu halten.

Damit man zuhause auch noch etwas von den fleissigen Bienen hat, durften die Besucher den Honig abfüllen und das Glas selber etikettieren.

Wer lieber zuhören wollte, belauschte die interessanten Vorträge über das neue Lehrbienenstand-Projekt und den Imkerlichen Jahresablauf.

Da wurde erklärt, dass Honig, Wachs, Gelee Royal etc. nur ein kleiner Teil dessen sind was die Bienen leisten. Etwa 75% der Tätigkeit unserer fleissigen Arbeiterinnen besteht in der Bestäubung der Pflanzen. Sie sind im Gegensatz zu den Wildbienen und Hummeln, die auch wichtig sind, im Frühling schon in grosser Anzahl vorhanden, da sie als Volk überwintern.

Nach all dieser Anstrengung unterhielten sich die Besucher an den gemütlichen Gartentischen und genossen Speis und Trank.

Damit auch in Zukunft die Bestäubung gewährleistet ist, braucht es gesunde, starke Völker und gut ausgebildete Imker.

Deshalb möchten die beiden Bienenzuchtvereine Muri und Oberfreiamt gemeinsam einen Lehrbienenstand (Schulhaus für Imker) bauen um eine gute Ausbildung für Neuimker und die Weiterbildung für gestandene Imker bieten zu können. Dazu brauchen sie ihre Unterstützung. Wie sie den Bienen helfen können erfahren sie auf www.lehrbienenstand-freiamt.ch

Die Bienenzüchtervereine Muri und Oberfreiamt bedanken sich bei allen Besuchern für den schönen Tag und zählen auf ihre Hilfe.