Am Samstag, 9. März war es wieder so weit: Rund 40 Personen, darunter etliche Kinder fanden sich zum Tag der Natur ein. Gepflegt wurde vorwiegend am Kirchenfeldbach, aber auch beim Chüeholzli und an der Dünnern waren die fleissigen Helfer im Einsatz. Eine Gruppe von Kindern unter der Leitung von Anton Vögeli befreiten die Bäche von allerlei Unrat. Sie staunten nicht schlecht, als sie nebst unzähligen Getränkedosen sogar ein Bügeleisen aus der Dünnern fischten.

Auch das leibliche Wohl kam an diesem Tag nicht zu kurz. So fand der Anlass bei Suppe und Wurst, gespendet vom Naturpark Thal, einen gemütlichen Ausklang.