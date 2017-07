Vom Dienstag, 25. Juli bis am Samstag, 29. Juli findet auf dem Sportplatz Moos der 2. Subaru-Cup vom FC Klus/Balsthal statt. Die Organisatoren rund um OK-Präsident Jean-Claude Allemann haben nach der ersten erfolgreichen Ausgabe das Spielprogramm ausgebaut. Neben dem eigentlichen Subaru-Cup findet zusätzlich am Donnerstag, 27. Juli ein Spiel zwischen den Senioren 30+ der Gruppierung FC Klus/Balsthal/FC Welschenrohr gegen die Kollegen des SC Dornach statt. Dornach, das wohl beste Senioren +30 Team der Schweiz, gewann letztes Jahr das Triple (Meister, Cupsieger der Region Nordwestschweiz, sowie Schweizer Cupsieger). Die Organisatoren sind gespannt und hoffen, dass die drei bekannten Spieler Dornachs, die Ex-Internationalen Alex Frei, Marco Streller und Benjamin Huggel auch auflaufen werden. Am Freitagabend findet ein 4. Liga Blitzturnier mit den Teams vom FC Welschenrohr II, FC Kestenholz II, dem FC Kappel und dem FC Klus/Balsthal II statt.

Der eigentliche Subaru-Cup startet am Dienstagabend, 25. Juli 2017 mit dem ersten Halbfinal zwischen dem FC Mümliswil und dem FC Gränichen. Der FC Gränichen startet zum ersten Mal am Subaru-Cup, und gilt als Spitzenteam der Aargauer 2. Liga und amtierender Aargauer Cupsieger wohl als Favorit auf den Turniersieg. Das Highlight für die Gränicher steht bereits früh in der Saison an, treffen die Aargauer in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups doch auf den FC Sion.

Den zweiten Finalisten ermitteln der Titelverteidiger FC Klus/Balsthal gegen den FC Welschenrohr. In dieser Affiche darf man gespannt sein, ob die unterklassigen Lokalmatadoren die oberklassigen Gäste aus der zweiten Liga schlagen können. Die Finalspiele finden am Samstag, 29. Juli 2017 statt.

Für das leibliche Wohl sorgt eine Festwirtschaft mit Barbetrieb. Zudem gilt für alle Spiele Gratiseintritt. Der FC Klus/Balsthal hofft auf schöne Fussballabende und viele Zuschauer im Moos.

Programm Subaru-Cup

Di. 25. Juli 2017, 20.00 Uhr

Mümliswil (2.) - Gränichen (2.)

Mi, 26. Juli 2017, 20.00 Uhr

Klus/Balsthal (3.) - Welschenrohr (2.)

Do, 27. Juli 2017, 20.00 Uhr (Testspiel)

Klus/Balsthal (30+) – Dornach (30+)

Fr, 28. Juli 2017, 19.00 Uhr

4. Liga Blitzturnier mit Klus/Balsthal, Welschenrohr, Kappel und Kestenholz

Sa, 29. Juli 2017, ab 17.30 Uhr

Finalspiele Subaru-Cup