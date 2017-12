Nach den Herbstferien ist das Kinderturnen mit 33 Kindern in die neue Saison gestaretet. Die kleinen Kinder, welche das erste Jahr dabei sind, wurden mit neuen gelben KiTu Shirts ausgestattet, diese wurden vom STV Würenlingen gesponsert. Dafür danken wir dem Vorstand des STV ganz herzlich.

Die Kinder haben sich in den Gruppen gut akklimatisiert. Sie turnen gut mit, und lernen in jeder Stunde etwas Neues dazu. Sie haben zum Beispiel bereits mit dem Ziehtau, den Ringen und dem Reck Bekannschaft gemacht. Während den Spielen wird die Gruppendynamik immer besser. Die Freude an der Bewegung und miteinander Spass zu haben stehen immer an erster Stelle. Wir freuen uns auf viele spannende Lektionen mit unseren Kids.

Sheila Bytyci ist unsere frischgebackene Hauptleiterin. Sie hat den Grundkurs zur Leiterin Kinderturnen im Oktober erfolgreich abgeschlossen. Das Team des KiTu Würenlingen, Nadja Doka und Sherri Latus ( Hauptleiterinnen), Rita Gisler, Jaqueline Stankowski und Patricia Bertrand ( Hilfsleiterinnen), gratulliert Sheila dazu ganz herzlich und dankt ihr für ihre tatkräftige Unterstützung.

Nadja Doka