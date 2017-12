MANDACH (akr) – Das Duo Churzschluss Örgeler von Reuenthal und das Örgeli Trio Gamo aus Aarburg legten auf Einladung des Gasthauses Hirschen Mandach am 01. Dezember im Gasthaus einen Halt ein, um die schon fast traditionelle Stubete abzuhalten.

Beste Unterhaltung

Innert kurzer Zeit bezauberten die Örgeli-Truppen das Publikum im Verlaufe des Abends vollbesetzten Haus. Es mussten noch Stühle herbeigeschafft werden, damit alle Gäste eine Sitzgelegenheit fanden. Gekonnt führten die Musikanten mit Örgelimusik und Jodellieder durch den Abend. Eingeleitet wurde die Stubete übrigens mit der Hausspezialität dem 350gramm schweren Cordon Bleu in verschiedenen Variationen und dem Poulet im Chörbli.

Die Stubete im Gasthaus Hirschen Mandach findet auch im Jahr 2018, wie dieses Jahr, jeden ersten Freitag im Monat statt. Dazu wird neu auch jeden 3. Sonntagnachmittag im Monat eine Stubete angeboten.

Das Gasthaus Hirschen Mandach hat im 2018 noch weitere Aktivitäten bereit. Neu wird jeden letzten Mittwochnachmittag im Monat ein Kinderprogramm stattfinden, wo gespielt, zugehört, gebacken oder gekocht wird. An den anderen Mittwochnachmittagen finden für alle Interessierten Themennachmittage statt, an denen informiert, zugehört oder mitgemacht werden kann. An Freitagnachmittagen, ausser dem erste jeden Monats, trifft sich im Gasthaus Hirschen die Spielnation beim Jassen, Eile mit Weile Spiel oder anderen interessanten Spielen. Das Gasthaus Hirschen Team freut sich, einen Beitrag zur Schweizer Volksmusik und Treffpunkt zum gemütlichem Zusammensein beitragen zu dürfen.