Streichorchesterwoche der Musikschule Olten

Lebendige Instrumente und klangvolle Musik

Vom 27.9. bis zum 3.10. fand unter Einhaltung des eigens dafür erstellten Covid-19-Schutzkonzeptes das Streicherlager der Musikschule Olten in Sarn (GR) statt. Die jungen Streicherinnen und Streicher zwischen 8 und 16 Jahren der Musikschule Olten und Umgebung übten unter der Hauptleitung von Regula Anderes und Dominique Gisler in zwei Ensembles diverse Stücke ein. Das Repetoire geht dabei von bekannten Filmmusik-Titeln wie „New Moon“ aus der Twilight-Saga von Alexandre Desplat bis zum „Brandenburg Concerto No. 3“ von J.S. Bach.

Neben den intensiven Proben standen auch Spiel und Sport auf dem Programm sowie eine reizvolle Wanderung zur nahegelegenen Burg Heinzenberg. Zudem erlebten die Kinder die Geschichte von Tom, dem Nachtwächter, hautnah mit, welcher sich nachts um die verzauberten Instrumente kümmerte und vor einem Dieb aus den eigenen Reihen schützen musste. Die Angelegenheit endete glücklicherweise glimpflich, erforderte aber die Mithilfe der Lagerteilnehmer*innen, die mit einer abenteuerlichen Nachtaktion Mut und Geschick bewiesen und damit der letzten Hexe von Sarn ihr musikalisches Geheimnis entlocken konnten. Dieses bleibt zwar unter den Lagerteilnehmer*innen geheim, offenbart sich aber bestimmt einer aufmerksamen Zuhörerschaft.

Als Abrundung der Orchesterwoche findet am Samstag, 24. Oktober um 18:00 Uhr das Abschlusskonzert für die Familien der Lagerteilnehmer*innen in der Stadtkirche Olten statt.