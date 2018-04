Fünfzig Jahre ist es nun her, seit die ersten mutigen Jugendlichen ihren Fuß in das Stöcklilager setzten. Doch bis heute ist das Lager eher jünger als älter geworden. Wie das möglich sein kann, fragt sich sicher jetzt so mancher. Aber es gibt das diese Geschichten. Jene Geschichten, die von Zeitreisen berichten, von Abendteuern ins Mittelalter, den Wilden Westen oder in die virtuelle Welt kultiger Computerspiele der 80er und 90er. Keiner weiß wirklich genaues. Ob das wohl wahr ist, das können uns wahrscheinlich nur die Kinder und Jugendlichen verraten, die im Stöcklilager auf eine Reise durch die Zeit gingen. Denn das ist es, was sie berichten.



Ja das mit der Zeitreise wäre eine Erklärung. Dann ließe sich auch verstehen, woher die abenteuerlichen Erzählungen der Kinder und Jugendlichen von den Indianern und Cowboys des Wilden Westens kommen. Oder die mittelalterlichen Ritterkämpfe, die ausgetragen wurden. Auch von einem Piratenschatz wurde gemunkelt. Doch wenn man die Eltern fragt, so meinten sie, dass ihre Kinder in einem ganz gewöhnlichen Feriencamp seien. Und erwarteten dort natürlich das klassische Camp-Programm für ihre Sprösslinge, wie Wandern im idyllischen Appenzellerland und anderen sportlichen Aktivitäten aber auch gemeinsames Zusammensein und Spielen von Videospielen und Automatenspielen. Sicher gab es auch einen Wellnessbereich zum Entspannen und Diskoabende gehörten selbstverständlich auch dazu. Das ist es ja wohl, womit Kinder und Jugendliche heutzutage ihre Ferien verbringen. Schließlich unterscheidet nichts das Lagerhotel auf den den ersten Blick von einem gewöhnlichen Sommerlager.



Doch wer sich vom ersten Schein trügen lässt, der irrt gewaltig. Denn das Abenteuer, welches die Teilnehmer erwartet, hat nicht mehr viel mit bekanntlichen Ferienlagern zu tun. Im Stöcklilager geht im wahrsten Sinne des Wortes durch die Zeit. Und das Tag für Tag und Nacht für Nacht. Während tagsüber eine scheinbar normale Sommercampstimmung herrscht und die Kinder und Jugendlichen sich ihre Zeit mit Gemeinschaftsspielen, Computerspielen und Sport vertreiben, wird des Nachts das Tor zu einer anderen Zeit geöffnet. Jede Nacht auf's Neue warten spannende Herausforderungen auf die Kinder und Jugendlichen. Und sie müssen alle gemeinsam bestehen. Wie sonst wäre es auch möglich für sie, gegen die Ninjas oder die Piraten zu bestehen, wenn auch nur virtuell.



Aber wie gesagt, wirklich wissen können es nur die Teilnehmer des Stöcklilagers. Und diese abenteuerlichen Geschichten wurden von den meisten Eltern als Geschichten verstanden, die mit viel Phantasie erzählt wurden sind.