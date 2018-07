Das beliebte Open-Air-Kino "Buehlkino" in Schönenwerd ist schon seit vielen Jahren durch herausragende Filmabende und das Engagement der Mitarbeiter bekannt. Das Buehlkino verlegt Filmabende bei schlechtem Wetter in ansprechende Locations. Dazu gehörte vor einigen Jahren die Stiftskirche unter den Linden. Nicht nur ein kurzweiliges Filmangebot gehört zu einem solchen Abend, auch ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken rundet den perfekten Kinoabend einem festen Bestandteil der kulturellen Landschaft in Schönenwerd entwickelt. Die "Buehlkino-Crew" lässt sich immer wieder etwas Besonderes ei ab. Ein ganz besonderes Event findet am 14.-16 Juli 2018 statt.

Das Buehlkino ist eigentlich ein Open-Air-Kino, doch ab und zu macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr machte wurde die Vorstellung wegen des schlechten Wetters in den Casinosaal verlegt. Doch das stand dem Besucheransturm keinesfalls im Weg und tat der Begeisterung keinen Abbruch: Die Atmosphäre im alten Casino versetzte das Publikum ins 19. Jahrhundert und die Zeiten vergangener Kinoerfolge. Drei Filme wurden gezeigt, die mit begeistertem Applaus gewürdigt wurden. Auch das kulinarische Programm wurde hochgelobt. Insgesamt ein grosser Erfolg, der die Geschichte des Kinos in einem besonderen Masse erfahr- und erlebbar machte. Die Organisatoren sorgten für ein atmosphärisch-dichtes Erlebnis, das eine spannende Alternative zu einem gewöhnlichen Kinoprogramm bot.



Der Jugendstil-Casinosaal, der gern für Veranstaltungen in Schönenwerd genutzt wird, verströmt noch immer das Flair vergangener Tage, als sich zwielichtige Gestalten dem Glücksspiel widmeten. Diese Zeiten sind lange vorbei-zumindest im Casino Schönenwerd.

