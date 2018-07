Wie schneidet man richtig das Gemüse? In welcher Reihenfolge werden die Gerichte serviert? Und zu guter Letzt – wie deckt man den Tisch? Fragen denen sich Schüler aus Stetten im Schweizer Kanton Schaffhausen stellten.

Vier Frauen des Familientreffs aus Stetten hatten sich dieser Aufgabe angenommen. Sie brachten 16 Schulkindern die richten Regeln á la Knigge näher. Um das Ganze nicht wie klassischen Unterricht aufzuziehen, hatte man sich etwas ganz Besonderes überlegt. Bei einem gemeinsam zubereiteten Mittagessen, tasteten sich die Schüler abwechselnd ans Kochen und an die Knigge-Regeln heran.



Es wurden keine Mühen und Kosten gespart, sodass ein drei Gänge-Menü gezaubert werden konnte. Beim Tischdecken kamen dann ganz andere Aufgaben auf die Schüler zu. Während es in der Küche um die richtige Zusammensetzung von Zutaten zu einem geschmacklichen Gesamtkonzept geht, ist die Aufgabe hier das perfekte Aussehen. Äusserst akkurat und präzise wurden hier Gabel an Gabel und Löffel an Messer gereiht. Nicht fehlen durfte natürlich auch nicht die richtige Anordnung der verschiedenen Gläser.



In der Küche wurde währenddessen fleissig gekocht und geschnitten. Nicht nur der richtige Umgang mit den Küchenutensilien stand hier auf dem „Lehrplan". Auch mussten die Schüler erfahren, was getan werden muss, sollte sich jemand beim Kochen verletzen. Prompt kamen beim Schneiden der Zutaten zum ersten Einsatz von Pflastern.



Nachdem das Essen bereitet und der Tisch gedeckt war, konnte dann endlich gegessen werden. Zuerst konnte zwischen drei verschiedenen Sorten Salat gewählt werden. Nach einer hervorragenden Pizza aus dem Raclette-Ofen gab es zur Nachspeise Brownies. Nach dem Essen durfte der obligatorische Abwasch natürlich nicht fehlen, der ohne Schaden, aber mit einigem Widerstand letztlich reibungslos verlief.



Die Schüler meisterten die Herausforderungen allesamt mit Bravour, sodass ein positiver Schluss gezogen werden konnte. Besondern in jungen Jahren ist es wichtig, die richtigen Manieren am Tisch und beim Essen zu lernen, damit diese Verhaltensweisen mit der Zeit dann zum Automatismus werden. Nichts ist für einen Teenager unangenehmer, als an seine Tischmanieren erinnert werden zu müssen.



Damit nicht nur die Schüler etwas davon hatten, sondern auch die Familien dazulernen konnten, bekamen die Kinder noch einen Zettel mit den wichtigsten Regeln. Zusammen mit einem Spiel, kann nun in den Stetter Haushalten lebhaft über die richten Manieren zu Tische diskutiert werden.