Die Aktion Sternsingen 2018 lässt die Sternsingerinnen und Sternsinger die Buntheit Indiens entdecken. Wie kaum ein anderes Land ist Indien geprägt von einer schier unendlich grossen Zahl an Düften, Klängen, Farben: über eine Milliarde Menschen leben hier zusammen.

Leider trennt die soziale Ungleichheit Reiche und Arme wie kaum sonst wo. Bereits im Kindergartenalter arbeiten viele Kinder in Indien hart, damit ihre Familien über die Runden kommen.





Eigentlich hätten die Kinder in Indien das Recht auf eine kostenlose Schulbildung, denn diese ist seit 2010 gesetzlich festgelegt. Doch leider können viele Kinder (in Indien ist es fast jedes dritte Kind, weltweit jedes vierte Kind), die Schule nie besuchen oder sie müssen diese abbrechen. Grund dafür ist die Armut vieler Familien. Sie können Bücher oder den Transport für die Schule nicht bezahlen. Gerade Mädchen sind besonders benachteiligt. Der Teufelskreis beginnt zu drehen, denn schlecht bis gar nicht ausgebildete Menschen finden wiederum nur schlecht bezahlte Arbeit und sind später selbst auf die Mitarbeit ihrer eigenen Kinder angewiesen. Für diese soziale Ungleichheit zogen an drei Tagen bei stürmischen Wetter unsere Sternsinger-gruppen von Tür zu Tür und sammelten rund 2700.- Franken ein.



Die Kinder erfreuten auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheimes Haus im Park in Schönenwerd.



Grosse Freude herrschte am Sonntagmorgen in der Kirche während des Gottesdienstes.

Die Könige aus dem Morgenland zogen zu Beginn der Feier in die Kirche ein, sangen und erteilten den Dreikönigssegen. Nach dem Gottesdienst durften die Kinder ein feines Mittagessen geniessen, das vom Pfarreirat als Dank für ihre Arbeit zubereitet worden war.



Herzlichen Dank allen beteiligten Kindern und Begleiterinnen im Namen der Kinder in Indien.

Jolanda Emmenegger