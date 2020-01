Sternsinger 2020: Segen Bringen – Segen sein

Das Segnen der Häuser zum Jahresbeginn hat Tradition. Auch dieses Jahr zogen wieder die Kinder der 4.und 5. Klasse als Könige verkleidet durch Fischbach-Göslikon und überbrachten den Einwohnern den Segen.

In der Kirche erhielten die Kinder und ihre Begleitpersonen durch Pfarreiseelsorgerin Esther Holzer den Segen. Anschliessend waren sie in den frühen Abendstunden unterwegs und brachten Gottes Segen und sagen ein Lied, verteilten Segenskleber und Segensbänder.

Die Sternsinger-Gruppe darf dem Solidaritätsfonds von «MISSIO» den schönen Betrag von Fr. 465.-- überweisen. In diesem Jahr wird das Projekt «Frieden im Libanon und Weltweit» unterstützt.

Im Mittelpunkt der Aktion Sternsingen 2020 steht das Thema FRIEDEN am Beispiel LIBANON. Der gesellschaftliche Frieden in dem kleinen Land steht vor grossen Herausforderungen. Mit den Spenden werden in erster Linie Kinder befähigt, für ein friedliches Zusammenleben aktiv zu werden.

Allen Spender und Spenderinnen ein herzliches Dankeschön. Allen Kindern der 4. und 5. Klasse und beiden Begleitpersonen, die sich die Zeit nahmen, damit dieser schöne Brauch in unserem Dorf erhalten bleibt, ein herzliches Vergelt’s Gott.

Hildegard Seiler