Staufberg-Musikanten: „30 Jahre böhmisch von Herzen“

Seit 30 Jahren begeistern die Staufberg-Musikanten ihre Zuhörer mit böhmischer Blasmusik. Am Jubiläumskonzert im Mai werden sie zusammen mit Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten auftreten.

Gründung vor 30 Jahren

Die Gründungsversammlung der Staufberg-Musikanten fand am 23. Februar 1989 im Restaurant „Horner“ in Hendschiken AG statt. Der erste öffentliche Auftritt geht auf den 7. Mai 1989 zurück und bereits 1993 entstand die erste CD. Weitere sechs Tonträger folgten in regelmässigen Abständen.

Höhepunkte der Vereinsgeschichte

Die Staufberg-Musikanten durften viele Höhepunkte in den vergangenen 30 Jahren erleben. Der Erste am 6. April 1996 war gleich ein Paukenschlag: Die Staufberg-Musikanten qualifizierten sich für den Final der besten 15 Teilnehmer an der schweizerischen Ausscheidung zum Grand Prix der Volksmusik im Kursaal Interlaken. In späteren Jahren folgten Live-Auftritte in Radio und Fernsehen, unter anderem bei „Wääled Sie“, Hopp de Bäse, Multi-Swiss in Bern oder 2005 am Eidgenössischen Jodlerfest in Aarau. Auf SRF Musikwelle werden auch heute noch oft Stücke der Staufberg-Musikanten gewünscht.

Neben unzähligen Konzert-Auftritten in den letzten 30 Jahren pflegen die Staufberg-Musikanten auch die Kameradschaft. Viele schöne Vereinsreisen gehören dazu. Unvergesslich bleibt der Sommer 2000, als man am Kubes-Festival in Sobeslav in Tschechien teilnahm.

Jedes Jahr ein volles Programm

In den letzten Jahren ist etwas ruhiger geworden um die Staufberg-Musikanten mit Sitz in Staufen AG. Die Leidenschaft zur böhmischen Musik, auch mit Gesang, ist bei den Musikantinnen und Musikanten aber noch genauso präsent wie zu den Anfangszeiten des Vereins. Die zahlreichen Auftritte werden immer mit einem grossen Besucheraufmarsch belohnt, was die Musikantinnen und Musikanten wiederum zu Höchstleistungen anspornt. Geradezu fantastisch sind die Auftritte im Haus des Gastes in Höchenschwand D, wo zweimal im Jahr der Saal bis auf die letzten Plätze belegt ist, oder im Schlosspark Bad Säckingen, wo der Park gleich einem Openair-Konzert voll applaudierender Zuhörer und Freunde der Blasmusik ist, wenn die Staufberg-Musikanten aufspielen.

Auftritt bei „Potzmusig“

Auf Grund des 30 jährigen Bestehen, lud das Schweizer Fernsehen die Staufberg-Musikanten zu Fernsehaufnahmen auf dem Staufberg ein. Mit der Gesangspolka “Musik ist unser Leben“ werden sie am 4. Mai ab 18.40 Uhr in der Sendung „Potzmusig“, moderiert von Nicolas Senn zu hören und sehen sein.

Jahreskonzert mit Peter Schad

Das Jahreskonzert am 25. Mai 2019 in der Turnhalle Staufen ist der Jubiläumsanlass zum 30-jährigen Vereinsjubiläum. Die Staufberg-Musikanten haben sich das Geburtstagsgeschenk gleich selber gemacht und einen ihrer Lieblingskomponisten eingeladen. Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten werden den zweiten Teil des Abends mit ihrem Können zu einem unvergesslichen Anlass machen. Also reservieren sie sich dieses Datum!