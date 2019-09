Am Samstag, den 21. September 2019 führte die CVP-Ortspartei Balsthal eine Standaktion für die Nationalratskandidatinnen und -kandidaten der CVP an der St. Annagasse vor der katholische Kirche im Dorfzentrum von Balsthal durch. Mit dabei waren auch Rahel Fluri und Simon Hafner von der lokalen Ortspartei. Am frischen, aber schönen Samstagmorgen, an welchem das Dorfzentrum auch durch den Naturpark-Märet gut belebt war, konnten die Kandidatinnen und Kandidaten viele Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern führen und ihre politischen Positionen erklären.

Dabei kam es auch zum einen oder anderen intensiv geführten Gespräch, aber auch ein Kaffee oder Chrömli und der Austausch unter den Kandidatinnen und Kandidaten kam nicht zu kurz. Und auch der eine oder andere Flyer wechselte die Besitzerin oder den Besitzer.

Zudem konnte im Rahmen der Standaktion wiederum eine schöne Anzahl Unterschriften für die CVP-Initiative „Kostenbremse im Gesundheitswesen“ gesammelt werden. Im Verlauf des Morgens wurden die frischen Temperaturen durch die Sonne, welche der Bise je länger je besser Paroli bieten konnte, freundlicher und auch die Kandidatinnen und Kandidaten und die Interessierten konnten von den wärmeren Temperaturen profitieren. So ging die Standaktion bei spannenden Gesprächen und fast sommerlichen Temperaturen gegen Mittag erfolgreich zu Ende.