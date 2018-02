In Lenzburg im Aargau steht die vom Aussterben bedrohte Oberstadtbar. In der Schweiz finden sich nur noch wenige solcher schrägen und doch sehr gemütlichen Bars. Regina ist die Wirtin dieser unkonventionellen und vielleicht etwas verschrobenen Bar. Diese ist im Innenbereich etwas ungewöhnlich ausgestattet und erscheint als ein Unikum.

Ungewöhnliche Umgebung

Es scheint nicht viele Kneipen zu geben, die mit einer Ausstattung versehen sind und in der Gäste sitzen, die sich bereits über viele Jahre hinweg kennen. Nicht weniger Kneipen im Aargau sind so gut besucht und werden von treuen Besuchern und Freunden des Hauses unterstützt. Zwar ist eine kleine Bar, die nur klein ist und nicht mit viel Licht erhellt wird, doch genau dies zieht bestimmte Gäste an. Rund 30 Leute passen in solch eine Bar. In der Bar findet sich eine mit Samt überzogene Sitzgruppe, es gibt Marmortische, einen Handlauf aus Messing, grüne Vorhänge und lilafarbene Deko-Flaschen mit Beleuchtung. Die Bar wirkt ein wenig gedrungen.

Erhalt von alt-eingesessenen Betrieben

Nicht nur die Bar in Lenzburg ist ein Unternehmen, von dem man sich wünscht, sie würden noch lange weiter bestehen bleiben. Im Aargau sind zahlreiche Bars und Firmen vorhanden, die wohl als eine Besonderheit betrachtet werden. Sie ziehen ein bestimmtes Klientel an und sie überzeugen durch ganz charakteristische Züge. Die Individualität solcher Unternehmen muss auch in der heutigen, schnelllebigen Zeit noch bewahrt bleiben.

Werbung wird benötigt

Am besten werben Unternehmen für sich oder sorgen dafür, dass sie nicht einfach so verschwinden. Moderne Bars werden zwar niemals dieses Flair mitbringen, aber doch schädigen neue Konzepte solch alten Bars und Anbietern. Werbung sollte dabei mithilfe einer Webseite und mithilfe von Google geplant werden. Jedes Unternehmen, wie etwa auch ein Hotel mit Gastronomie ist auf solch eine Werbung angewiesen.

Behaupten gegen die moderne Konkurrenz

In den Zeiten des modernen Internets finden sich solch alte Gewerbe viel schwieriger, als dies für ganz moderne Hotelketten der Fall ist. Unbedingt sollten solch alte Gaststätten mit Bar und Restaurant also dafür sorgen, dass sie weiterhin gefunden werden. Zwar gibt es hier dieses Klientel, das sich seit vielen Jahren dort trifft, doch wird solch ein Idyll von modernen Konzepten bedrängt. Ausreichende Übernachtungen sind unbedingt nötig, damit ein solcher Betrieb bestehen bleibt.

Optimierung für das Internet

Eine Webseite mit vielen Informationen und Bildern und vielleicht auch einem Glossar könnte eine Lösung sein. Zertifizierte Google AdWords Partner erstellen eine wirksame Werbung für ein Gewerbe und bieten SEO Germany; Internet, SEO Glossar, SEO Google Sites, Grundlagen. Mithilfe von SEO und Adwords lassen sich vorhandene Angebote gut bewerben und auch darstellen. Gaststättenbetreiber müssen nicht befürchten, dass sie nicht mehr gut gefunden werden.