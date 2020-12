St. Nikolaus-Aktion 2020 - «zBsuech bim Samichlaus»

Die diesjährige Aktion der St. Nikolausgruppe Olten «zBsuech bim Samichlaus» konnte wie geplant durchgeführt werden. Rund neunzig Familien (ca. 170 Kinder) nahmen die Gelegenheit wahr, im Bibliothekssaal St. Martin, in der Klosterkirche sowie im Pfarrsaal St. Marien den Samichlaus zu besuchen. Obwohl es viele Regeln einzuhalten galt, arbeiteten alle Beteiligten vorbildlich mit, so dass einem reibungslosen Verlauf nichts im Wege stand. Trotz der erschwerten Bedingungen gelang es so, viele herzliche Begegnungen zu ermöglichen und auch auf die leuchtenden Kinderaugen brauchte dieses Jahr niemand zu verzichten. Die Aktion war ein voller Erfolg. Der Vorstand der St. Nikolausgruppe dankt allen Mitwirkenden und natürlich den teilnehmenden Familien und wünscht allen gute Festtage!