Das Einkaufen mittels Sprachassistenten könnte den Markt revolutionieren. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Studie des amerikanischen Think Tank Capgemini.





Die Ergebnisse der Studie



Es gibt bereits einige Sprachassisten. Da wären zu nennen



- Alexa von Amazon





- Siri von Apple





- Google Home von Google





- Cortana von Microsoft





- Bixby von Samsung



Sprachassistenten können für den Gebrauch im Haus genutzt werden, wo sie in Lautsprechern integriert sind und auf Zuruf hin Aktionen in Gang setzen, wie Rollos schließen, Licht anmachen, Kaffee kochen, Türen aufmachen, etc. Auf dem Notebook, Tablet oder Smartphone installiert, können sie zum Einkaufen genutzt werden. Und diese Funktion wird laut Capgemini in den nächsten Jahren einen riesigen Boom auslösen. Ungefähr ein Viertel der über 5000 Befragten der Studie gaben an, lieber einen Sprachassisten zu nutzen, als auf eine Webseite zu gehen. In ein paar Jahren könne dieser Anteil auf rund 40 % steigen. Ungefähr 18 % der Befragten sagten, dass sie lieber mittels Sprachassistent einkaufen und Bankgeschäfte erledigen, als in die Filialen zu gehen. Aus Bequemlichkeit holen sich die Kunden zusehens die Unternehmen ins Haus. Die Wirtschaft könnte so etwas wie den "grenzenlosen Kommerz" (boundary-less commerce) erleben. Denn zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung sind die Kunden eher bereit, schneller und mehr Geld auszugeben.





Wer sind die typischen Nutzer?



Laut Capgemini-Studie sind Sprachassistenen in der Altersgruppe 33-45 Jahre am beliebtesten. Diese Menschen sind bereits technikorientiert aufgewachsen, stehen voll im Berufsleben und nutzen via Sprachassistent die Möglichkeit, ihre knappe Freizeit für die Erledigung von Alltagsaufgaben einzusparen. Außerdem verfügten rund ein Fünftel der Studienteilnehmer über ein Bruttoeinkommen von 100.000 US-Dollar und mehr.





Hat die Technik eine Zukunft in der Schweiz?



Die komplexen neuen Fähigkeiten der Sprachassistenten sind momentan nur für die englische Sprache ausgelegt. Doch es wird eine Frage der Zeit sein, bis andere Sprachen voll integriert werden können. Um allerdings in der Schweiz eine Zukunft zu haben, müssten sie natürlich auch mit Schweizerdeutsch funktionieren. Dies ist eine echte Herausforderung, auch für etwaige Suchmaschinenoptimierer. Damit der prognostizierte Aufschwung dieser Technik auch für die Schweiz nutzbar gemacht werden kann, liegt es an den Marketingexperten des Landes, sich darüber Gedanken zu machen, wie und in welcher Form sich Sprachassistenten in ihre Verkaufskonzepte integrieren lassen.