Normalerweise ist die Sportgruppe für Behinderte Region Zurzach jeweils am Donnerstag um 19.00 Uhr in der Turnhalle Bogen in Döttingen am Turnen. Am 31. Januar, Donnerstag, war es etwas anders, weil der Wirt Bekim Gashi vom Restaurant Fischerstube, Döttingen, die Turner mit der Techn. Leiterin Heidi Künzi und Helfern zum Fondueessen à discrétion im Zelt eingeladen hatte.

Pünktlich um 19.00 Uhr versammelten sich alle 30 Turner und Helfer im warmen, schön dekorierten Zelt, wo sie bereits vom Wirt Gashi und der Servierfachfrau Katerina Mitreva erwartet wurden. Das Fondue mundete allen so, dass ein zweiter Gang serviert wurde. Wer das Fondue nicht mochte, bekam Spagetti.

Zum Schluss dankte Heidi Künzi im Namen der Sportgruppe dem Wirt und seinem Team für diesen wunderschönen Abend im „Fischerzelt“, für seine Grosszügigkeit und die Gastfreundschaft mit einem Blumenstrauss. Die Sportgruppe wünscht Gashi für sein Angebot Raclette und Fondue à discrétion im Zelt beim Restaurant Fischerstube, Reservationen unter Tel. 056 250 09 09, das bis Ende Februar noch offen hat, viele Gäste.

Lengnau, 8.2.2019

Marianne Baldinger-Lang