Mit einem Konzert warteten die Mitglieder der Spielgemeinschaft Dulliken - Starrkirch-Wil an Fronleichnam, 20. Juni 2019 auf. Um 09.45 Uhr galt die Aufmerksamkeit den Gottesdienstbesuchern der Fronleichnamsmesse in der römisch-katholischen Kirche in Dulliken. Mit die­sem traditionellen Konzert statteten die Musikantinnen und Musikanten einen jährlichen musikalischen Besuch ab.

Unter der Direktion von Jana Schneider bot die Spielgemeinschaft ein abwechslungsreiches Programm. Neben getragenen Stücken, dirigierte sie auch bekannte Kirchenlieder.

Pfarrer Schenker verdankte den Musikantinnen und Musikanten den diesjährigen Besuch in der Wendolinskirche. Dabei lobte er die langjährigen Beziehungen zwischen der Kirchgemeinde und den beiden Vereinen.

Die Mitglieder und Gäste hatten die Gelegenheit, nach dem Konzertauftritt, am anschliessenden Apéro auf einen schö­nen Tag anzustossen.

Die nächsten Konzertauftritte der Spielgemeinschaft sind: 28.6. Jubilarenkonzert Starrkirch-Wil, 31.8. Jubilarenkonzert Dulliken, 27.10. Brügglifest Dulliken und 24.11. Kirchenkonzert Dulliken.

Neue Bläserinnen und Bläser sind herzlich willkommen. Die Proben finden abwechlungsweise in der Aula Dulliken und im Dorfkeller im Schulhaus in Starrkirch-Wil statt.

Weitere Infos der Spielgemeinschaft der MG Dulliken - Starrkirch-Wil finden Sie auch im Internet unter www.mgdulliken.ch oder www.mgstw.ch