Am kommenden Samstag, dem 7. September, findet erneut in der ganzen Schweiz der «Jubla-Tag» statt. Dabei laden die Scharen die Kinder und Jugendlichen ein, die Jubla kennenzulernen und eine tolle Zeit zu verbringen. Die Angebote sind dabei so einzigartig wie die einzelnen Jubla-Scharen mit ihrer langen Tradition.

In Wettingen veranstalten dieses Jahr alle vier Scharen (Jungwacht Blauring St. Anton und Jungwacht Blauring St. Sebastian) wieder gemeinsam den Jubla Tag. Alle Interessierten erhalten einen Einblick in das Scharleben und können auf dem Zentrumsplatz an diversen Spielen und Posten mitmachen und einen tollen Nachmittag erleben. Auf dem Platz wird Kaffee und Kuchen angeboten.

Die Jubla Würenlos lädt die Kinder und Jugendlichen ein, um an einem abwechs­lungsreichen Nachmittag die Vielfältigkeit von Jungwacht Blauring kennenzulernen. Dazu gehören lustige Spiele und spannende Aufgaben. Natürlich darf auch etwas zum Naschen nicht fehlen.

In Neuenhof findet zeitlgleich das Dorffest statt und die beiden Scharen Jungwacht Blauring Neuenhof organisieren einen JuBla Dorffesttrail für unternehmenslustige und neugierige Kinder und Interessierte. Unterwegs lernt man die JuBla besser kennen und muss diverse Knobelrätsel lösen, um von Posten zu Posten zu gelangen. Zusätzlich gibt es eine Lotterie, an welcher alle Teilnehmenden des Trails mitmachen können. Zu gewinnen ist ein Fanpaket von Jungwacht und Blauring Neuenhof.

Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, die verschiedenen Angebote zu besuchen und dabei Jungwacht Blauring und unser vielseitiges und sinnvolles Angebot an Aktivitäten kennenzulernen, das neben Freizeitspass echte Lebensschule bedeutet.