Die lauffreudigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DePuy Synthes Produktions GmbH veranstalten jährlich einen Charity-Lauf zugunsten einer gemeinnützigen Organisation aus der Region. Dieses Jahr entschieden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Seniorenzentrum Untergäu. Am Montag, 3. März 2019, durfte der Zentrumsleiter, Ralph Wicki, im Namen der Bewohner den Spendencheck in der Höhe von CHF 1‘000.00 entgegennehmen. Ein herzliches Dankeschön an die Belegschaft der DePuy Synthes Produktions GmbH.