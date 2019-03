Zu Gunsten ihres Mittagstisches für Kinder und Jugendliche erhielt der Schweizerische Gemeinnützige Frauenverein, Sektion Solothurn, eine Spende aus dem Kapuzinerkloster. Am traditionellen Suppentag, der (ausser in den Sommermonaten) jeweils jeden dritten Montag eines Monats stattfindet, wird zur kostenlosen Suppe eine Kollekte erhoben. Im vergangenen Februar eben für den Mittagstisch des Gemeinnützigen Frauenvereins, an welchem Kinder und Jugendliche frisch zubereitete, gehaltvolle Mahlzeiten erhalten. Die Kollekte ergab 604 Franken.