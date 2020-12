Spende der Velo-Werkstatt Solothurn an die Winterhilfe Kanton Solothurn

COVID-19 bringt viele Menschen unerwartet in wirtschaftliche Bedrängnis. Betriebsschliessungen, Kurzarbeit oder auch der Wegfall der Grosseltern als Betreuungspersonen für die Kinder fordern vor allem von Menschen im Niedriglohnsegment ihr Tribut. Daher hat sich die Velowerkstatt Solothurn, Herr Daniel Bläsi, entschlossen, eine Spende von Fr. 11‘000.-- der Winterhilfe Solothurn zukommen zu lassen. Mit diesem Geld kann die Winterhilfe Solothurn Direkthilfe zugunsten Betroffener aus der Region Solothurn leisten. Die Spende wird hauptsächlich für die Abgabe von Lebensmittelgutscheinen an betroffene Familien verwendet. Die Winterhilfe Kanton Solothurn dankt dem Spender für sein grosses Engagement in dieser schwierigen Zeit.