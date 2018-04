«Zutritt nur für Jugendliche in der Primarschule» könnte es am traditionellen Jugendbücherapéro, veranstaltet durch Elternforum und Gemeinde- und Schulbibliothek Birmensdorf heissen. 26 Kinder liessen es sich kürzlich nicht nehmen, die neuesten spannendsten Jugendbücher kennen zu lernen. Konzentration war angesagt, denn anschliessend an die Präsentation der Bücher durch das Bibliotheksteam mussten schwierige Quizfragen dazu beantwortet werden: Wie heisst der Nymphensittich aus der Reihe «Die supergeheime Pfötchen-Gäng»? Wie heisst das Pferd von Prinzessin Magnolia, der Prinzessin mit der schwarzen Maske? Aus wie vielen Knochen besteht das menschliche Skelett? Wer es nicht weiss, findet die Antwort im neuen grossen Wissens-Sammelsurium. Zähle drei Dinge auf, die für Mädchen lebensnotwendig sind und im Buch «Jungs verstehen das nicht» beschrieben werden!

Enrico aus der Unterstufe und Lyam aus der Mittelstufe waren die glücklichen Sieger des Wettbewerbs und gewannen Bücher-Gutscheine. Auch die übrigen Kinder gingen aber nicht leer aus; vor allem konnten sie sich am Apéro des Elternforums stärken.

Erwachsene, die ihre Kinder abholten, konnten sich auf dem grossen Büchertisch ein Bild vom modernen Jugendbuch machen. Die attraktiven Bücher mit ihren modernen Covers und den ansprechenden Titeln sollen dazu beitragen, dass auch die junge Generation viel liest.