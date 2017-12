Der Chlaushock ist traditionellerweise der Jahresausklang des politischen Jahres. Nicht Sachgeschäfte oder gar politische Auseinandersetzungen stehen im Zentrum, sondern persönliche Diskussionen mit geselligem Hintergrund. Dieses Jahr standen nicht Pizza, Wein oder Kaffee im Mittelpunkt, sondern die Verabschiedung von unserem Vize-Ammann Hanspeter Benz. In seiner Begrüssungsrede unterstrich Parteipräsident Geri Röthlisberger die Bedeutung von Hanspeters politischem Schaffen: rund 40 Jahre SP Mitglied, 30 Jahre im Vorstand und für die Gemeinde Neuenhof 12 Jahre im Gemeinderat, wovon 8 Jahre als Vize-Ammann. Hanspeter Benz muss schon als Säugling die Politik mit der Muttermilch eingenommen haben und zwar – wie Geri Röthlisberger verschmitzt lächelte - mehr auf der linken Seite. Aber auch von seinem erst kürzlich verstorbenen Vater Gusti, der früher in der SP politisierte, hat er seinen Teil abgekommen. Im weiteren verkündete der Parteipräsident zwei Verabschiedungen: Kurt Reimann aus der Finanzkommission und Elisabeth Spirk aus der Einbürgerungskommission, der sie 16 Jahre zugehörte. Als Hunger und Durst gestillt waren, schwelgte man bei regen Diskussionen in schönen Erinnerungen.

SP Neuenhof, Geri Röthlisberger