Sonderwoche der Schule Niedergösgen

Während sich 40 Kinder in Grindelwald im Schnee tummelten, verbrachten die "daheimgebliebenen" 185 Kinder eine abwechslungsreiche Woche in der Schule. "Spielen und bewegen mit Lego", so lautete das Motto der Spezialwoche des Kindergartens und der Primarschule Niedergösgen, die in der letzten Märzwoche stattfand.

Kindergartenkinder und Erstklässler durchliefen ein breitgefächertes Programm mit vielen abwechslungsreichen Aktivitäten. Einen Morgen verbrachten sie im Wald, kochten eine feine Suppe und konnten herumtoben und spielen. Ein andermal suchten sie einen verborgenen Schatz mithilfe eines Fotoparcours. Beim Geschicklichkeitsparcours mussten Hindernisse überquert werden, und in der Turnhalle warteten etliche Mutproben auf die Kinder.

In ihrem Schulzimmer stellten sie ein eigenes Wüfelspiel her. Dafür mussten unzählige Schneemannkärtchen angemalt werden. Viel Spass machte den Kindern auch das Schattentheater. Auch dem freien Spiel wurde genügend Platz eingeräumt. Die Kinder der zweiten bis fünften Klasse erhielten ein anderes, nicht weniger spannendes Wochenprogramm geboten. Da wanderten sie einmal zu den Sandsteinhöhlen in Schöftland, während sie sich ein andermal in der Turnhalle mit Sportspielen vergnügten.

Auf der Suche nach einem Schatz mussten sich die Kinder im Kartenlesen üben. An einem weiteren Tag durften alle ihre Lieblingsspiele mitnehmen. Poker, Karten- und Brettspiele aller Art wurden da vorgestellt und anschliessend voll Eifer damit gespielt. Auch ein paar Runden Lotto durften nicht fehlen. Am Mittwoch fand dann die Hausolympiade statt. Zu viert oder fünft absolvierten die Teilnehmer 13 Posten und wetteiferten gegen die anderen Gruppen.

Am letzten Tag assen die Zweit-bis Fünftklässler ein gemeinsames Frühstück, bevor sie sich zum letzten Mal in die bereitstehenden Spiele vertiefen konnten.