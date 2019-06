Am Sonntag, 16. Juni, am traditionellen Sommerkonzert, konzertierten Schülerinnen und Schüler der Musikschule Würenlos in der Mehrzweckhalle

Um 17.00 Uhr eröffnete ein Pianistenduo das Schuljahres-Abschlusskonzert um 17.00 Uhr in der Mehrzweckhalle. Mit «Anthem für zwei Klaviere» begeisterten sie das zahlreich erschienene Publikum. Es folgten zwei bekannte Lieder, «Strangers in the night» und «my way». Gesungen wurden sie mit kraftvoller Stimme von einem Sologesangsschüler. Begleitet wurde er gefühlvoll vom Oberstufenensemble. Das OSE gab anschliessend noch drei weitere Stücke zum Besten, unter anderem ein Medley aus dem Film «Pirates of the Carribbean».

Auch einige Keyboard-Schüler waren mit von der Partie. Stücke aus Pop und Rock aber auch klassische Musik gehören zu ihrem Repertoire. Eine kleine Saxophonschülerin spielte ein Stück aus «Moana». Weitere Gesangsschülerinnen trugen einige bekannte Lieder wie «you and me», «wir sind eins», «weischus dü» und «my lighthouse» vor. Beim letzten Lied wurden sie von einem Gitarrenschüler begleitet. Mit ihren klangvollen Stimmen wussten die Sängerinnen das Publikum zu begeistern. Mit «love someone» schlossen sie, als kleiner Chor, ihren Auftritt ab. Der Gitarrist spielte anschliessend zusammen mit seinem Lehrer, «dust in the wind» von Kansas.

Auch unsere Blechbläsergruppe durfte nicht fehlen. Sie überzeugten mit ihrem vollen Klang mit «Pink Panther», «oye como va» und «the final countdown».

Den Abschluss des Konzertes machte das Oberstufen-Streicherensemble. Das beeindruckende Orchester, bestehend aus Violinen, Celli und Kontrabässen, spielte Werke von Angelo Corelli und Franz Schubert und zum Schluss ebenfalls noch «Pirates of the carribbean». Mit dem lang anhaltenden Applaus des Publikums wurden sie für ihre beeindruckende Musik belohnt.

Nach dem Konzert wurden die Gäste mit einem von der Raiffeisenbank Würenlos gesponserten und von der Musikschulkommission organisierten Apéro verwöhnt. (rio)