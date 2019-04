Nicht ganz einfach gestaltete sich die Standortwahl der diesjährigen Solothurner Kantonal-Schwingfeste. Die Mandate für die Austragung der Anlässe für die Aktiven und Jungschwinger, wurden kurzfristig an den Solothurner Verband zurückgegeben. Der Kantonalvorstand entschied daraufhin, die beiden Schwingfeste in eigener Regie durchzuführen. Das mit erfahrenen Leuten aus dem Schwingerumfeld ergänzte Organisationskomitee entschied sich pragmatisch für das Sportzentrum Zuchwil, als Austragungsort. Geschwungen wird in der Eishalle und der Festbetrieb läuft in unmittelbarer Nähe ab. Die ÖV-Anbindung ist gut und auch für den Individualverkehr gibt es genügend Platz. Dank der bereits vorhandenen Infrastruktur in der Halle und den Aussenanlagen, zusammen mit der grossen Schwingfest-Erfahrung im Ok ist dieses überzeugt, die zwei anspruchsvollen Anlässe erfolgreich zu stemmen. Bald erfolgt die Lebendpreistaufe und der Vorverkauf, on-line und stationär, wird lanciert. Das SKSV – Organisationskomitee freut sich, am Wochenende vom 15. Juni, Jungschwingertag und 16. Juni, Kantonales Schwingfest, tollen Schwingsport in Zuchwil präsentieren zu können.