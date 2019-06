Sinisha Lüscher feiert seinen vierten Kantonal-Festsieg

Der für den Schwingklub Olten-Gösgen startende Jungschwinger gewinnt (Jahrgang 06/07) auch das Solothurner Kantonale Schwingfest in Zuchwil. Mit der Maximal Note von 60.00 gewinnt er alle Gänge und bezwingt im Schlussgang Studinger Robin (SK-Aarau) mit seinem Lieblingsschwung Kurz und Nachdrücken am Boden.

Damit erschwang sich Lüscher bereits seinen neunten Sieg und seinen siebten Zweig und avanciert zum erfolgreichsten Jungschwinger des NWS-Verbands in dieser Saison. Nun sind alle Augen auf das Heimschwinget des Schwingklub Olten-Gösgen vom 7. Juli auf der Munimatt in Obergösgen und auf das NWS – Jungschwingerfest vom 13. Juli in der Sandgrube in Basel gerichtet, wo Lüscher Sinisha als der grosse Favorit in seinem Jahrgang antritt.