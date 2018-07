Gutes Projektmanagement besteht aus einer Vielzahl von Fähigkeiten und Eigenschaften, die für viele Menschen nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Die Voraussetzungen dafür reichen von Erfahrung in der Branche und einem guten Verständnis der Materie bis zu „Soft Skill“ -Anforderungen wie der Vermittlung bei Konflikten im Team und ähnlichen Führungsqualitäten. Auch Werkzeuge und professionelle Logistik spielen eine wichtige Rolle. Hier fassen wir für Sie zusammen, welche Bereiche ein guter Projektmanager immer im Auge behalten sollte.

Erfahrung und (technisches) Sachverständnis

Viele Herausforderungen, die sich einem Projektmanager immer wieder stellen, werden mit wachsender Erfahrung einfacher. Hierzu gehört idealerweise auch ein gutes Verständnis des Fachs und der (eventuell technischen) Prozesse darin. Ein Projektleiter beispielsweise, der Bautrupps, Architekten und Inspektoren koordinieren muss, wird von allen Beteiligten ernster genommen, wenn er selbst ein paar Jahre Berufserfahrung in dieser Branche vorweisen kann. „Grünschnäbel“ bekommen hingegen eher Steine in den Weg gelegt, weil Sie dazu neigen, Sachverhalte wegen mangelnder Erfahrung nicht bereits im Voraus zu erkennen. Je offensichtlicher solche Unterschiede zwischen einer Führungsperson und dem zu leitenden Team ist, desto schwieriger fällt in der Regel die Koordination. Ein besonders menschlicher Umgang und das Ernstnehmen von Mitarbeitern (insbesondere, wenn sich diese in der Rangordnung weiter unten befinden) kann hier allerdings positiv entgegenwirken.

Voraussicht

Als Projektmanager wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle ablaufenden Prozesse überblicken und koordinieren. Dafür benötigen Sie auch mit großer Häufigkeit das Vorhersehen von Problemen und das Einplanen von „Pufferzonen“. Wie Sie selbst wissen, gehören Änderungen und Überraschungen zu vielen Arbeitsabläufen einfach dazu. Da diese jedoch oft branchenspezifisch und in Abwandlungen wiederholt auftreten, lassen sich Probleme in dieser Hinsicht mit Voraussicht und Erfahrung oft vermeiden oder abfedern. Sollten Sie also die erwähnte Erfahrung noch nicht 100%ig mitbringen, erkundigen Sie sich bei Fachleuten aus der Branche, welche Prozesse besonders anfällig für Planänderungen sind und welche Lösungen sich bewährt haben.

Einfühlungsvermögen, Konfliktmanagement und Kommunikationsfertigkeiten

Die Kommunikation im Team ist eine der Königsdisziplinen im Projektmanagement. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teammitgliedern baut auf einer zuverlässigen und aktualisierten Kommunikation auf – und diese fällt nicht einfach vom Himmel. Als Projektmanager ist es Ihre Aufgabe, den Überblick über die verschiedenen Abläufe zu behalten und zwischen den Beteiligten dafür zu sorgen, dass das Teamwork auch wirklich funktioniert. Seien Sie in diesem Bereich auch auf Konflikte gefasst! Insbesondere näherkommende Deadlines, Ausfälle und Stress können zu (oftmals vorhersehbaren) Reibereien zwischen Kollegen führen. Hier sollten Sie früh erkennen, welche Mitarbeiter besonders gut miteinander arbeiten und zwischen welchen Teammitgliedern zusätzliche Vermittlung vieles reibungsloser gestalten kann. Entscheiden Sie sich auch für das zur Situation passende Kommunikationsmedium. Emails „verschlucken“ beispielsweise Tonalität und Mimik, was gerade bei Vermittlungen bei Stress und Konflikten oft eher kontraproduktiv wirkt.

Verwenden Sie professionelle Arbeitsmittel

Neben menschlichen Fähigkeiten wie Feingefühl und Kreativität benötigt gutes Projektmanagement auch viele Arbeitsschritte, bei denen moderne Arbeitsmittel einen großen Unterschied machen können. Deadlines, Termine und Fortschritte lassen sich beispielsweise heute einfach und überall auf einen Blick erfassen. Erinnerungen können automatisiert versendet werden, Bestellungen lassen sich einfach einsehen und wiederholen. Hier sollten Sie sich umschauen, mit welchen Arbeitsmitteln Sie besonders gut zurechtkommen. Eine professionelle Projektplanungssoftware, wie diese ist hierbei auch wesentlich empfehlenswerter als eine zusammengewürfelte Sammlung von kostenlosen Mini-Anbietern. Die frei gewordene Zeit und Aufmerksamkeit am Schreibtisch können Sie dann wiederum für persönliche Kontakte, lokale Einsichten und Gespräche mit Ihrem Team nutzen.