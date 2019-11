So erstellen Sie einen Zeitplan für jedes Projekt

Projektleiter kennen die Situation, wenn man plötzlich ein neues Projekt angehen muss. Innerhalb weniger Tage muss dann ein Zeitplan erstellt werden. Das stellt viele vor großen Herausforderungen - insbesondere dann, wenn viele Stakeholder involviert sind. Wenn man bedenkt, dass laut Forbes und vom 25% aller Technologieprojekte scheitern, stimmt das nicht gerade optimistisch. Doch mit der richtigen Herangehensweise können Zeitpläne korrekt eingehalten und Projekte erfolgreich abgeschlossen werden.

1. Projekt definieren

Im ersten Schritt geht es darum, die Ziele des Projekts klar zu definieren. Es ist besonders wichtig, alle Stakeholder mit ins Boot zu nehmen und vom Vorhaben zu überzeugen. Mit klar definierten Zielen lässt sich schneller eine gemeinsame Linie finden. Was sind die Erwartungen an dem Projekt? Welches Budget und welcher Zeitplan wurde festgelegt? Und wie passt das Ganze zu den grundsätzlichen Zielen des Unternehmens? Nur wenn diese Fragen beantwortet sind, lässt sich ein umfassender Zeitplan erstellen.

2. Pflichten definieren

Nach dem die Projektziele klar definiert und alle Stakeholder mit ins Boot geholt wurden, gilt es nun, Aufgaben klar zu verteilen.

* Welche Projektelemente gibt es?

* Wie groß ist der Zeitaufwand für jede einzelne Aufgabe?

* Welche Ressourcen stehen für alle Aufgaben zur Verfügung?

* Wer ist für die Ausführung der einzelnen Aufgaben genau verantwortlich?

Es empfiehlt sich, alle Antworten zu diesen Fragen schriftlich festzuhalten und ein klares Projekt zu definieren, an das sich alle Mitarbeiter halten können. Außerdem sollte das Dokument für jeden frei und einfach zugänglich sein, beispielsweise in einem Projektmanagement-Tool. Denn die korrekte Kommunikation gehört zu den wichtigsten Feldern des Projektmanagements.

3. Zeitplan definieren

Soweit sie alle Meilensteine, Ziele und Aufgaben definiert haben, muss der Zeitplan in das Projekt integriert werden. Mithilfe eines Gantt-Diagramms und einer interaktiven Zeitleiste lässt sich der Fortschritt im Auge behalten. Mit dem richtigen Online-Tool können Sie dabei einen effektiven Zeitplan erstellen. Größere Aufgaben sollten mehrere kleine Arbeitsbereiche aufgeteilt werden, damit die Ressourcen Verwaltung und die Berichterstattung erleichtert werden können.

Klar definierte Meilensteine können helfen, den Zeitplan letztlich einzuhalten. Außerdem ist es ratsam, immer zusätzliche Puffer mit einzuplanen, um unerwarteten Ereignissen entgegenzukommen.

4. Ressourcen und Rollen definieren

Mit Ressourcen sind das Budget, Mitarbeiter und Arbeitsgeräte gemeint, die im Umfang eines Projekts eine Rolle spielen. Es muss klar definiert werden, wie viele Mitarbeiter für das Projekt erforderlich sind. Viele Projekte scheitern daran, dass der Arbeitsbedarf unterschätzt wird.

Bei der Verteilung der Aufgaben sind Kompetenzen und Kapazitäten selbst verständlich zu berücksichtigen. In persönlichen Gesprächen mit den jeweiligen Personen können Erwartungen und Verantwortlichkeiten abgesprochen und definiert werden.

5. Kommunikation definieren

Zu den wichtigsten Faktoren eines erfolgreichen Projektmanagements gehört die richtige Kommunikation. Laut Untersuchungen verbringen Mitarbeiter rund 20% ihrer Zeit damit, Informationen zum Projekt zu sammeln. Außerdem kann eine unzureichende Kommunikation im Team zu Stress führen. Das wiederum wirkt sich auf die Produktivität der Mitarbeiter negativ aus.

Projektleiter können verhindern, dass Mitarbeiter frustriert sind und an der Kommunikation scheitern. Dazu muss von Anfang an lediglich geregelt werden, wie die Kollaboration stattfinden wird. Auf diese Weise wird nicht nur der Informationsaustausch verbessert, sondern lassen sich Fortschritte und Aktualisierungen besser verfolgen. Wer soll während des Projekts mit wem kommunizieren? Und welches Tool soll dabei verwendet werden?

Wenn diese beiden Fragen beantwortet werden, kann ein großer Teil möglicher Probleme in der Kommunikation beseitigt werden.

6. Mögliche Herausforderungen definieren

Bei Projekten muss immer mit dem Unerwarteten gerechnet werden. Selbst wenn ein Projekt perfekt definiert wurde, kann es immer wieder zu überraschenden Wendungen kommen. Deshalb sollte man sich im Planungsprozess bereits Spielräume offen halten, die für mehr Flexibilität sorgen.

Welche Probleme könnten auftauchen? Was wäre der schlimmste Fall? Und was könnte man in dieser Situation tun? Es kann zudem hilfreich sein, eine klare Befehlskette zu schaffen und Schlüsselkontakte innerhalb eines Projekt zu definieren. Auch das Team sollte über mögliche Risiken informiert werden. Auf diese Weise ist das gesamte Team vorbereitet und kann besser mit überraschenden Wendungen innerhalb eines Projekts umgehen.

Wer diese Tipps befolgt, wird beim Erstellen eines Zeitplans deutlich erfolgreicher sein.