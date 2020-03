smart!mobil – Projekt der Solothurner Energiestädte gewinnt die Smart City Innovation Challenge

EnergieSchweiz zeichnete auch 2020 innovative Ideen und Projekte an der zweiten Smart City Innovation Challenge aus. Prämiert wurden drei innovative Ideen und vier smarte Projekte. Darunter auch das Projekt smart!mobil der Energiestädte Grenchen, Olten, Solothurn, Zuchwil und der Region Thal.



Seit über 10 Jahren arbeiten die Energiestädte erfolgreich mit dem Kanton Solothurn zusammen über das Programm so!mobil an einer nachhaltigen und effizienten Mobilität. Dabei ist auch das Projekt smart!mobil entstanden. In den nächsten zwei Jahren wollen die Energiestädte gemeinsam mit dem Kanton und diversen Partnern das clevere Kombinieren und Teilen von Mobilitätsangeboten fördern. Sei es über Sharing-Oasen, gemeinsame Kommunikation, Veranstaltungen wie Sharing-Märkte, einer Mitfahrplattform, Smart Parking oder die verstärkte Nutzung von Lastenvelos.