Skiweekend MTV Kappel



Trotz der etwas durchzogenen Wetterprognose machten sich am Freitagmorgen 12 MTV-Turner auf den Weg ins Skigebiet der Fiescheralp.

Die Gruppe „Auto“ kam nach ruhiger, staufreier Fahrt termingerecht in Fiesch an. Die Gruppe „Zug“ hatte eine etwas hektischere Anfahrt. Nachdem der Zug Verspätung hatte und dadurch der Anschlusszug verpasst wurde, blieb auch noch ein Gepäckstück im Zug liegen. Nach zahlreichen Telefonanrufen und einer Autofahrt zur übernächsten Bahnstation, konnte auch dieses Problem gelöst werden.

Das Wetter im Oberwallis war am Freitag akzeptabel und der erste Hunger nach Pulverschnee konnte am Nachmittag gestillt werden.

Nach einigen Kaffee Lutz auf dem Bettmerhorn unternahmen wir die letzte Talfahrt Richtung Fiescheralp bei heftigem Schneefall.

Trotzdem kamen wir alle rechtzeitig zu unserem traditionellen Sammelpunkt, dem Tipizelt.

Bei eingängiger Musik und einigen kühlen Getränken genossen wir einen lustigen XXL-Apèro.

Pünktlich zum Nachtessen traf sich die Aèpro-Truppe mit den „Powernapern“ zum einmal mehr hervorragenden Essen.

Der Abend liessen wir bei guten Gespräch oder einem gemütlichen Jass ausklingen.

Der Samstag und Sonntag waren Bilderbuch Skitage. Bei hervorragenden Schneeverhältnissen und weitgehend wolkenfreiem Himmel, genossen wir die herrliche Bergwelt und die perfekt präparierten Pisten. Einige wagten sich sogar neben die Piste und zeichneten gekonnt Spuren in den Neuschnee.



Das Fondue Chinoise am Samstagabend war einmal mehr der kulinarische Höhepunkt und hat Tradition an unserem Weekend.

Um die prall gefüllten Bäuche etwas zu entlasten, bietet sich der neben unserem Hotel liegende "Kuhstall" an. Hier konnten die Nachtschwärmer bei guter Musik das Tanzbein schwingen und so etwas Kalorien abbauen. Allerdings reduzierten sich die Schlafstunden dadurch merklich....

Einmal mehr zeigte sich das Skigebiet Fiescheralp-Bettmeralp-Riederalp als ideal für einen Skiausflug mit einer Gruppe. Das Skigebiet ist übersichtlich, bietet für alle Stärkeklassen geeignete Pisten und den vielfältigen kulinarischen Wünschen kann ebenfalls entsprochen werden.

Der oft zitierte Schlusssatz solcher Berichte war diesmal wirklich zutreffend:

… So konnte die gut gelaunte Truppe am Sonntagnachmittag müde aber mit vielen schönen Erinnerungen den Heimweg antreten….

Das Skiweekend 2019 auf der Fiescheralp ist bereits reserviert ….